Am Freitag hat der Bundesrat die umstrittene Wahlrechtsreform passieren lassen. Damit können die Pläne der Ampel-Koalition zur Verkleinerung des Bundestages in Kraft treten.

Das Bundesland Bayern hatte zuvor einen Antrag gestellt, den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat anzurufen. Dafür gab es in der Länderkammer in Berlin aber keine Mehrheit. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte aber bereits eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe dagegen an. Die von SPD, Grünen und FDP geplante Wahlrechtsreform war im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig.