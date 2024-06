Verfassungsschutzbericht Klimaschutz-Bewegung "Ende Gelände" ist extremistischer Verdachtsfall

Hauptinhalt

18. Juni 2024, 12:29 Uhr

Die Bedrohung durch Extremismus in Deutschland nimmt zu. Der Verfassungsschutz zählt in seinem Bericht für 2023 mehr Rechts- und Linksextreme sowie einen starken Anstieg von antisemitischen Straftaten in Deutschland. Die Klimaaktivistengruppe "Ende Gelände" wird als linksextremistischer Verdachtsfall geführt. Laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser steht die Demokratie in Deutschland unter starkem Druck.