Aber wie groß ist das Potential einer Wagenknecht-Partei? Der Wahlforscher will sich da nicht festlegen, hält es aber für möglich, bei erfolgreicher Europawahl-Teilnahme bei der Bundestagswahl die Fünf-Prozent-Hürde zu schaffen.

Auch Marius Minas vom Trierer Institut für Demokratie und Parteienforschung will sich nicht auf konkrete Zahlen festlegen. "Es gibt wenige Vergleichsbeispiele in Europa, sodass wir sagen könnten, das sind die potentiellen Wähler-Klientele einer solchen Partei. Wie groß die Bevölkerungsgruppe wäre, die einer Partei in diesem Spektrum zuzuordnen wäre, ist einfach sehr schwer zu sagen."