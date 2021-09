Alle Parteien außer der AfD bekennen sich zum 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens, haben dafür jedoch in ihren Wahlprogrammen keine hinreichenden Konzepte. Zu diesem Schluss kommt eine Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) .

Das Grünen-Programm schneidet demnach zwar am besten ab, es reicht jedoch auch nicht, um bis 2030 die Treibhausgas-Emissionen um mindestens 65 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Für ein Erreichen des 1,5-Grad-Ziels seien mehr Maßnahmen erforderlich, betonte der Direktor der Stiftung Klimaneutralität, Rainer Baake. Am schlechtesten schneidet in der Analyse die FDP ab.