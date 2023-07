Richtig ist, dass der Erzeugerpreis für Braunkohle in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen ist – und spätestens als Russland als Gaslieferant ausfiel, lief es auch für die Kohlekraftwerke in Sachsen wieder richtig gut. Dazu erhält die Leag noch 1,75 Milliarden Euro Entschädigung vom Bund dafür, dass sie ihre Braunkohleanlagen dichtmachen muss. Mibrag und Eins Energie aus Chemnitz gehen hier leer aus.

Andererseits müssen Unternehmen, die Kohle aus der Erde holen, hunderte Millionen für die Rekultivierung der Landschaft zurücklegen. Aus Sicht von Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter des ifo-Instituts Dresden, geht es bei Subventionen allerdings gar nicht darum, ob ein Unternehmen das Geld braucht, sondern darum: "Einen Anreiz zu setzen, damit ein Unternehmen etwas tut, was es sonst nicht getan hätte." In diesem Falle also: in Sachsen zu bleiben und in erneuerbare Energien zu investieren.