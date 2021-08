Natürlich ist im Moment noch alles Spekulation. Gewählt wird erst am 26. September. Doch in den aktuellen Umfragen zeichnen sich gewisse Trends und auch Veränderungen zum Frühjahr ab. Damals hatten die Grünen einen Höhenflug, der seinesgleichen suchte. Zeitweilig war die Partei in Umfragen mit um die 26 Prozent Zustimmung gar stärkste Kraft vor der Union. Nach ungeschickten Patzern von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wurde es ruhiger. Mitte August lagen die Grünen im DeutschlandTrend , der repräsentativen Umfrage von infratest dimap im Auftrag der ARD, bei 17 Prozent.

Mit ihrem umstrittenen Kanzlerkandidaten Armin Laschet verlor aber auch die Union zunehmend an Zustimmung und kam bei der Sonntagsfrage auf nur noch 23 Prozent Zustimmung. Das war der niedrigste Umfragewert, der in 20 Jahren DeutschlandTrend gemessen wurde.

Die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz scheint von Straucheln der beiden Konkurrenten zu profitieren. Die Sozialdemokraten holten in den vergangenen Wochen auf und lagen zuletzt bei 21 Prozent. Unter allen drei Kanzlerkandidaten ist Scholz zudem der beliebteste – auch unter Nicht-SPD-Wählern. Andere Umfragen sahen Scholz' SPD sogar vor CDU/CSU.



Keine der drei Parteien, die eine künftige Regierung anführen könnten, kommt also allein auf eine qualifizierte Mehrheit. Aber das ist auch keine Überraschung. Seit 1961 konnte keine Partei im Bundestag eine absolute Mehrheit erreichen. Es wird also auf eine Koalition hinauslaufen – und höchstwahrscheinlich sogar auf eine, bei der sich künftig drei Parteien die Plätze am Kabinettstisch teilen müssen.