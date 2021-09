Die gebürtige Dresdnerin Katja Kipping tritt bei der Bundestagswahl als Direktkandidatin für die Linke im Wahlkreis 159 an. Der Wahlkreis sei ein "Ort der Gegensätze", beschreibt ihn Kipping auf ihrer Internetseite. Denn neben der Dresdner Altstadt und dem schicken Blasewitz zähle auch ein Plattenbaugebiet dazu. Um diesen Wahlkreis kämpfen neben Markus Reichel (CDU), Rasha Nasr (SPD) oder Torsten Herbst (FDP) auch Jens Maier von der AfD. Laut dem Verein Campact hat Letzterer gute Chancen, das Direktmandat zu ergattern. Deshalb wirbt Campact auf Facebook und Instagram dafür, strategisch zu wählen und die Erststimme an Katja Kipping von den Linken zu geben. Sie habe ähnlich gute Chance auf einen Sieg.

Rund 10.000 Euro investierte Campact in Wahlwerbung auf Facebook für die strategische Wahl Katja Kippings (Die Linke). Bildrechte: Facebook/campact Für insgesamt vier Anzeigen auf Facebook und Instagram investierte der Verein rund 10.000 Euro. Bundesweit gab er in den vergangenen 30 Tagen (21.8. bis 19.09.) rund 330.000 Euro für Werbung auf Facebook und Instagram aus. Zum Vergleich: Bündnis 90/Die Grünen bezahlten rund 440.000 Euro und die CDU rund 400.000 Euro. In Sachsen ließ Campact für rund 18.000 Euro Werbung ausspielen, in Sachsen-Anhalt und Thüringen für je rund 6.000 Euro.

Campact-Kampagne: Mit der Erststimme strategisch wählen

Campact beschreibt sich selbst als Bürgerbewegung mit mehr als zwei Millionen Unterstützern. Der 2004 gegründete Verein organisiert Kampagnen zu Themen wie Klimaschutz oder sozialer Gerechtigkeit und er setzt sich gegen Rechtsextremismus ein. In seinem Jahresbericht informiert der Verein, dass er im vergangenen Jahr von rund 85.000 Menschen finanziell gefördert worden sei. Mehr als 100.000 Menschen hätten außerdem für einzelne Kampagnen gespendet. Die Entscheidung, im Bundestagwahlkampf auf die sozialen Medien zu setzen und dort viel Geld zu investieren, sei einerseits der Corona-Pandamie geschuldet, erklärt Campact-Geschäftsführerin Astrid Deilmann dem MDR. Andererseits wolle man über die eigene Filterblase hinaus Menschen erreichen und das sei mit bezahlter Werbung möglich.

In seiner aktuellen Kampagne für den Bundestagswahlkampf wirbt der Verein unter anderem in sechs Wahlkreisen dafür, mit der Erststimme strategisch zu wählen – so wie im Fall Kipping in Dresden. Campact empfiehlt die Wahl eines bestimmten Direktkandidaten, um den Sieg eines anderen Direktkandidaten zu verhindern, der nicht die gleichen Ziele wie Campact vertritt. Diese Wahlempfehlungen basierten auf Umfragen, die Campact eigens in Auftrag gegeben habe. Diese sowie die Ergebnisse vergangener Wahlen bescheinigten beispielsweise Kipping die besten Chancen, gegen den AfD-Kandidaten zu gewinnen. "Wir machen keinen Wahlkampf mit Katja Kipping, wir machen Wahlkampf für die aussichtsreichste Gegenkandidatin zur AfD", sagt Deilmann. "Unser Ziel ist es, den Direkteinzug ins Parlament eines Rechtsaußen-Kandidaten zu verhindern."