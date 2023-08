Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze findet es gut, dass über die Doppelnutzung von Flächen für Landwirtschaft und Photovoltaik nun detaillierter gesprochen wird. Denn es gebe noch viele offene Fragen, weil man über Solarenergie im Moment viel Geld verdienen könne: "Gerade bei den Flächenbesitzern, den Bauern gibt es Fragen: Was bedeutet das für ihre Anbauflächen? Wird es in der Zukunft so sein, dass immer mehr Menschen versuchen, Solaranlagen zu installieren? Welche Möglichkeiten gibt es für die Kommunen? Deswegen brauchen wir eine klarere Regelung aus Berlin. Und das scheint jetzt ein Stück weit in diese Richtung zu gehen", sagt Schulze.