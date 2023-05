Solarmodule sind effizienter: In neuen Photovoltaikanlagen kann laut Umweltbundesamt pro Hektar jährlich rund 40-mal mehr Strom erzeugt werden als beim Maiseinsatz in Biogasanlagen. Wenn man also die Stromerzeugung durch Biomasse zurückfahre, "könnte somit ein Vielfaches der Flächen frei werden, die in Zukunft für zusätzliche konventionelle PV-Freiflächenanlagen benötigt werden." Laut Jonas Böhm vom Thünen-Institut ist der Stromertrag je Hektar bei Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen im Mittel 28-mal höher als bei Biogas.