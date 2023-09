Der Volkswagen-Konzern kündigte in diesem Zusammenhang an, in zwei Jahren günstigere Elektroautos zu Einstiegspreisen unter 25.000 Euro auf den Markt zu bringen. Hintergrund seien sinkende Kosten für Batterien. "Damit wird E-Mobilität für breitere Bevölkerungsschichten erschwinglich und noch nachhaltiger", erklärte VW-Chef Oliver Blume.

E-Mobilität: Automobil-Beschäftigte gut qualifiziert Die Beschäftigten der deutschen Autoindustrie sind nach Einschätzung des Ifo-Instituts etwas besser für die E-Mobilität qualifiziert als Beschäftigte in anderen westlichen Ländern. Die Wirtschaftsforscher hatten die aktuellen Angaben von Mitarbeitern über ihre Fähigkeiten ausgewertet, die diese auf dem Karrierenetzwerk Linkedin gemacht hatten. Demnach haben in der deutschen Autoindustrie gut 6 Prozent der Beschäftigten entsprechende Fähigkeiten, in der italienischen Autoindustrie fast 5 Prozent, in den USA 4 Prozent, in Frankreich 3 Prozent und in Spanien nur 2 Prozent.

Greenpeace protestierte unterdessen am Münchener Messegelände mit versenkten Autodächern. Aktivisten der Organisation stiegen dabei am Montag in eine Wasserfläche vor dem Haupteingang und hielten Transparente mit Aufschriften wie "Autoindustrie versenkt Klimaschutz" oder "Shrink now or sink later" (deutsch: jetzt schrumpfen oder später untergehen) in die Höhe. Mit der Aktion will Greenpeace gegen "maßlose Verschwendung durch Autobauer" protestieren.