In der Region um Dresden gibt es in den nächsten Tagen massive Zugausfälle und Schienenersatzverkehr. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, entfallen an den Sonnabenden für die nächsten drei Wochen alle Verbindungen der S2 zwischen Dresden und Pirna. Die Züge der S-Bahn verkehren am 2., 9. und 16. Juli nur zwischen Dresden-Hauptbahnhof und Flughafen. Des Weiteren wird ab diesen Sonnabend, 2. Juli, bis inklusive 17. Juli die Regionalbahn RB 71 zwischen Pirna, Neustadt (Sachsen) und Sebnitz komplett durch Busse ersetzt.