Fahrplanwechsel Mehr Direktzüge aus Mitteldeutschland an die Ostsee

Am 11. Dezember tritt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn in Kraft. Damit einher gehen zahlreiche Änderungen. So sind etwa mehr Züge in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unterwegs. Allerdings werden auch die Ticketpreise angehoben. Ein Überblick.