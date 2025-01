Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post setzt die Gewerkschaft Verdi auf Warnstreiks, um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Wie Verdi mitteilte, sind Beschäftigte in Großstädten und größeren Städten in allen Bundesländern am Dienstag zu vollschichtigen Warnstreiks aufgerufen. Es werde zu Ausfällen und Verzögerungen bei der Zustellung von Paketen und Briefen kommen. Verdi-Vize Andrea Kocsis begründete den Schritt damit, dass die zweite Verhandlungsrunde in der vergangenen Woche keine greifbaren Ergebnisse gebracht hätten.

In Sachsen gibt es laut dem Verdi-Sprecher für Mitteldeutschland, Jörg Förster, einen Streikaufruf für Chemnitz, Leipzig, Dresden – eintägig von 6 bis 18 Uhr, Streikversammlungen sind an den Gewerkschaftshäusern geplant. Es müsse mit Einschränkungen bei der Zustellung der Briefe der Deutschen Post und Paketen über DHL gerechnet werden sowie auch mit Serviceeinschränkungen in Postfilialen. Zudem sind in Erfurt rund 200 Brief- und Paketzusteller zum Warnstreik aufgerufen.