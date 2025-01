Nach dem Warnstreik bei der Post am Dienstag dürften auch heute viele Menschen vergeblich auf Briefe und Pakete warten. Im Tarifstreit mit der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi die Zusteller in ländlichen Regionen aufgerufen, ganztägig die Arbeit niederzulegen. Stadtstaaten sind den Angaben nach nicht betroffen.

In Thüringen werde in Nordhausen, Sondershausen, Greußen und Bad Langensalza gestreikt, sagte ein Verdi-Sprecher. In Sachsen-Anhalt sollen unter anderem Postbeschäftigte in Kalbe, Gardelegen und Klötze, Naumburg, Opperode und Sangerhausen die Arbeit niederlegen. Auch im Raum Leipzig und Zwickau in Sachsen wird gestreikt.