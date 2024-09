Für Unternehmerinnen wie Ute Steglich in Leipzig kommen Elektro-Dienstwagen trotzdem nicht in Frage. Steglich betreibt eine Firma für haushaltsnahe Dienstleistungen an bundesweit 19 Standorten mit rund 1.000 Mitarbeitern. Für sie wären E-Autos keine Option. "Wo sollen die Mitarbeiter denn die Autos laden? Die Mitarbeiter, die als Hauswirtschaftshilfe arbeiten, die sind jetzt nicht im Hochlohnsegment. Die wohnen also aller Regel nach nicht im Eigenheim, wo sie eine Wallbox haben, sondern die wohnen irgendwo im Plattenbau mit drei Ladestationen." Die Idee sei einfach nicht ausreichend durchdacht, abgesehen davon, dass die Reichweiten nicht ausreichten.