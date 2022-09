Ab 1. September treten die "Licht aus!"-Regelungen der Energiespar-Verordnung der Bundesregierung für öffentliche Gebäude in Kraft. Doch nicht überall werden nun die Stecker der Schmuckstrahler gezogen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sieht hier Spielräume. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagt: "In der Verordnung ist verbindlich nur geregelt, dass grundsätzlich Geschäfte nach 22 Uhr nicht mehr beleuchtet sein sollen. Aber auch mit der Ausnahme, dass man das aus Sicherheitsgründen anders handhaben kann. Also ist das eine Entscheidung der Städte: Was soll an bleiben?"