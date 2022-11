So erklärt es beispielsweise auch der Sozialverband VDK. Dort heißt es: Empfänger von Krankengeld ohne ein aktives Dienstverhältnis gehen leer aus. Nur der Bezug von Krankengeld schafft also noch keinen Anspruch auf die Energiepreispauschale.

Anders verhält es sich, wenn dieses Dienstverhältnis noch besteht. Christian Schultz erklärt: "Wenn Sie Krankengeld beziehen und es läuft im Hintergrund noch ein aktueller, ein gültiger Arbeitsvertrag, dann haben sie Anspruch auf diese Energiepauschale in Höhe von 300 Euro und die wird dann über den Arbeitgeber ausgezahlt."



Dabei spielt es also keine Rolle, ob der Arbeitgeber den Lohn überweist oder das Krankengeld als Lohnersatzleistung über die Krankenkasse auf dem Konto landet. Mit gültigem Arbeitspapier steht immer der Arbeitgeber in der Pflicht.