Putins Gaskrieg bringt nicht nur Fabriken zum Stehen, auch das Handwerk ächzt. Ohne Gas fehlt es an Baumaterialien, und die Kaufkraft sinkt. Am Ende könnte auch in der Dachdeckerei von Matthias Pohl die Kurzarbeit drohen – er kauft sonst Ziegel bei Nelskamp. "Auch unsere Kunden sagen: Ok, wir decken unser Dach nicht mehr, weil wir nicht wissen, was wir demnächst an Heizkosten bezahlen müssen." Diese Zurückhaltung bekomme er definitiv zu spüren.