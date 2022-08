Ein Kraftwerk erzeugt Wärme und die wird dann über ein Rohrsystem an die Häuser und Kunden verteilt. Das ist das Prinzip der Fernwärme. Nach Erdgas und Öl liegt sie bundesweit auf Platz drei der wichtigsten Energieträger.

Fernwärme ist regional unterschiedlich verteilt

Rund 14 Prozent der Wohnungen in Deutschland werden über Fernwärme geheizt – in manchen Regionen ist es aber deutlich mehr, sagt Florian Munder, Fernwärme-Referent beim Verbraucherzentrale Bundesverband. "Fernwärme ist regional in Deutschland unterschiedlich verteilt. Das ist einerseits der Unterschied zwischen Stadt und Land. Und dann gibt es aber eben auch Regionen in Deutschland, wo die Fernwärme eine größere Rolle spielt, das ist einerseits im Norden und andererseits Osten."

Nach Daten des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (kurz: BDEW) von 2019 heizen in Thüringen rund 24 Prozent der Wohnungen mit Fernwärme, in Sachsen-Anhalt rund 27 Prozent und in Sachsen mehr als 28 Prozent. Damit liegt der Fernwärmeanteil in Mitteldeutschland deutlich über dem Bundesschnitt.

Auch Fernwärme-Kunden müssen mit Mehrkosten rechnen

Aber woraus wird die Fernwärme eigentlich gewonnen? Auch hier gibt es Zahlen vom BDEW. Der mit Abstand größte Teil ist demnach Erdgas. Fast die Hälfte, rund 47 Prozent, der Fernwärme entsteht aus Gas. Erst danach folgen erneuerbare Energien und Kohle. Entsprechend müssen Fernwärme-Kunden angesichts steigender Gaspreise ebenfalls mit Mehrkosten rechnen, sagt Munder. "Weil Fernwärme in vielen Fällen eben aus Gas hergestellt wird und dementsprechend haben die Gaspreise dann auch einen großen Effekt auf die Fernwärmepreise."