Martin Schmied glaubt dennoch nicht daran, dass eine Kerosinsteuer in der EU kommen wird. Das hat auch mit einem weiteren Umsetzungsproblem zu tun. Denn in Steuerfragen herrscht in der EU das Prinzip der Einstimmigkeit, es müssten also alle 27 Mitgliedsstaaten überzeugt werden, mitzumachen.