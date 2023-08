Laut Deutscher Rohstoffagentur wird Germanium auch in Kanada, Russland, den USA und Belgien gewonnen. Gallium könne man in Russland, Japan oder Südkorea finden. Bis 2016 habe es auch in Deutschland eine Gallium-Produktion gegeben, sagt Rohstoff-Expertin Liedtke: "Desweiteren wird Gallium zum Beispiel auch aus Prozess-Schrott gewonnen, also recycelt. Das erfolgt ebenfalls in Europa, also in Deutschland und der Slowakei. Das heißt, hier müsste man auch gucken, wie man Kapazitäten wiederaufbaut."