Erfurt hatte jüngst ein erhebliches Ungleichgewicht bei den Bedingungen für die Branche zwischen Deutschland und den USA beziehungsweise China kritisiert und gedroht, geplante Investitionen in Deutschland abzubrechen und in die USA zu verlagern. Dazu wurde auf weitaus bessere Förderbedingungen in den USA verwiesen. Noch im Mai wollte Meyer Burger sein Werk in Thalheim ausbauen und die Zahl der Mitarbeiter bis Ende kommenden Jahres von 350 auf 700 erhöhen .

Neben Thalheim in Sachsen-Anhalt hat Meyer Burger in Deutschland auch Werke in Freiberg und Hohenstein-Ernstthal in Sachsen. Der Hauptsitz des Konzerns ist in Thun in der Schweiz.