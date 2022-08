Der angeschlagene Energiekonzern Uniper hat im ersten Halbjahr einen Verlust von mehr als zwölf Milliarden Euro eingefahren. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mit. 6,5 Milliarden davon stehen demnach im Zusammenhang mit unterbrochenen Gaslieferungen aus Russland. Hinzu kommen Wertminderungen von 2,7 Milliarden Euro, weil die neue Gas-Pipeline Nord Stream 2, an der Uniper beteiligt ist, nicht in Betrieb geht. Insgesamt hat der Konzern damit mehr als zwei Milliarden Euro Schulden angehäuft. Auch für das gesamte Jahr 2022 erwartet Uniper ein negatives Ergebnis.