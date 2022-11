Laut Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) floss bis zum 2. September - wenngleich in reduzierter Menge - Gas aus Russland direkt nach Deutschland. Dann wurden dem Ministerium zufolge diese Lieferungen einseitig "unter Verweis auf angebliche Wartungen" eingestellt. Nach Informationen des Importeurs Uniper sind die Lieferungen seit Mitte Juni eingeschränkt und wurden in den folgenden Monaten in mehreren Schritten völlig eingestellt. Spätestens seit Ende September sind Gaslieferungen aus Russland nach Deutschland massiv erschwert, nachdem Nord Stream 1 und 2, die beiden großen Gasleitungen zwischen Russland und Deutschland, am 26. September mutmaßlich vorsätzlich zerstört wurden.