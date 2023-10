Der Gaspreis hängt laut der Energierechtsexpertin von vielen Faktoren ab. Dazu zählten unter anderem die Temperaturen in der kalten Jahreszeit genauso wie das Heizverhalten der Verbraucher, der Füllstand der Speicher und der Einkaufspreis der Großhändler auf dem Erdgasmarkt. Zudem könnten unvorhersehbare Ereignisse auf der Welt den Preis wieder nach oben treiben. Diesen Punkt merkt auch Ramona Ballod, Energiereferentin der Verbraucherzentrale in Thüringen, an: "Durch den Krieg in Nahost sind die Gaspreise an der Börse wieder in die Höhe geschnellt. Wie lange sich dieser Trend noch fortsetzen wird und welche anderen Entwicklungen den Gaspreis möglicherweise beeinflussen werden, können wir nicht sagen."