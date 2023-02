Deshalb, meint Karsten Smid von Greenpeace, müsse da zukünftig schon sehr genau abgewogen werden, wo die Produktion in Deutschland Sinn ergibt, denn in Folge der Klimakrise werde deutlich, dass sich der Wasserhaushalt extrem verändere: "Gerade in Brandenburg und Sachsen gab es extreme Dürrejahre. Allerdings ist es auch so, dass Industrieprozesse oftmals wesentlich mehr Wasser verbrauchen als die Herstellung von Wasserstoff. Da muss ich mir den Standort genau angucken. Aber wenn ich den richtig wähle, kann ich das auch in Deutschland in einem begrenzten Umfang machen."