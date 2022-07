Aktuell wird in den USA unter dem Projektnamen Aeroscraft an einem Frachtluftschiff gearbeitet und mit dem britischen Airlander soll ein Hybridluftschiff zum gleichzeitigen Transport von Personen und Gütern gebaut werden.

Hyperloop ist ein innovatives Transportsystem für den Transport von Güter und Personen, das im Team von Elon Musk (Tesla, SpaceX , PayPal) entwickelt wird. Einfach ausgedrückt ähnelt es der Rohrpost. Einzelne Kapseln bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1.220 km/h in fast luftleeren Röhren. Die Kapseln, sogenannte Pods, werden von Elektromotoren angetrieben, haben keine Räder und werden durch Luftdruck vom Boden gehoben. Ein Pod soll bis zu zwölf Tonnen transportieren können. Hyperloops würden sich besonders für kleinere Transportmengen, die eilig zugestellt werden müssen, eignen. Ein bisher nicht gelöstes Problem bei der Entwicklung ist die Erzeugung eines stabilen Vakuums in den Röhren.

Beim Schweizer System Cargo Sous Terrain handelt es sich um ein Gesamtlogistiksystem. Durch ein unterirdisches Tunnelsystem werden Städte mit Produktions- und Logistikzentren verbunden. Mit erneuerbaren Energien betriebene Fahrzeuge befördern mit 30 km/h Güter auf mehrspurigen Linien durch die Tunnel. Sie werden durch Induktionsschienen gelenkt. An den Decken der Tunnel ist ein Schienensystem montiert, an dem kleinere Güter in sogenannten Deckenförderern hängend mit 60 km/h transportiert werden können. Die einzelnen Fahrzeuge werden überirdisch beladen und können von einzelnen Anschlussstellen aus, sogenannten Hubs, über einen Lift in das Tunnelsystem eingesetzt werden. Die Auslieferung zum Endkunden wird durch umweltschonende Fahrzeuge über ein City-Logistik System erfolgen.

Die erste Teilstrecke soll 2031 in Betrieb gehen und Zürich mit Härkingen-Niederbipp verbinden. Bis 2050 soll ein ca. 500 km langes System entstehen. Auch bei Cargo Sous Terrain fallen durch den Tunnelbau hohe Investitionskosten an, weshalb dieses System sehr wahrscheinlich für Flächenstaaten nicht durchsetzungsfähig ist.

Drohnen eignen sich nur für kleine Transporte auf kurzen Distanzen und für Wege in schwer zugängliche Gebiete. Bereits heute nutzen Versandbetriebe und Paketdienstleister Drohnen. Autonome Flüge sind aufgrund geltender Gesetze bis jetzt kaum möglich. Ebenso können Drohnen aufgrund von Flugverboten nicht in urbanen Gebieten eingesetzt werden. Allerdings wird an Möglichkeiten zur Güterzustellung per Drohne in Städten aktuell geforscht, denn sie wären effizient und sehr kostengünstig.