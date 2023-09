Somit gelten die Regelungen des GEG ab 2024 erstmal nur für Neubauten. Bestehende Heizungen sollen weiterlaufen und auch repariert werden können. Es gibt also keine sofortige Austauschpflicht für alte Heizungen.

Auch hinzugekommen ist eine Beratungspflicht, bevor eine neue Heizung eingebaut wird. Je nach Brennstoff – flüssig, fest oder gasförmig – bieten sich verschiedene Heizungen an. Dazu sollen Hauseigentümer und Vermieter umfassend beraten werden. Weggefallen hingegen ist die Regelung, dass Eigentümer ab 80 Jahren von dem Gesetz nicht erfasst werden. Auch bei der Umlage der Kosten auf Mieter hat es noch einmal Anpassungen gegeben.

Es bleibt dabei: Wärmepumpen sind kein Muss. Das Gesetz sollte flexibel bleiben und bietet deshalb beim Heizungsaustausch verschiedene Varianten an: Anschluss an ein Wärmenetz, elektrisch betriebene Wärmepumpe, Strom-Direktheizung, Geothermie, hybride sowie Gasheizungen, die auch grünen oder blauen Wasserstoff verbrennen können. Wichtig ist bei all diesen Formen des Heizens nur, dass die 65-Prozent-Regel eingehalten wird.