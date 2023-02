In Sachen Preisgestaltung haben die Parkhausbetreiber übrigens weitgehend freie Hand. Dazu sagt ADAC-Sprecher Hölzel, gerade bei den privatwirtschaftlich betriebenen Parkhäusern sei es so, dass die Betreiber selbst über die Gebührenhöhe entscheiden könnten.

Tatsächlich würden sich die meisten Betreiber trotzdem an den Gebühren im öffentlichen Straßenraum orientieren. Also was man auf der Straße zahle, würde in ähnlicher Form auch in den Parkhäusern der Fall sein, sagt Hölzel.