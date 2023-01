Prof. Dr. Joachim Ragnitz: Leidtragende der hohen Inflation sind vor allem die Verbraucher, weil diese letzten Endes starke Realeinkommenseinbußen hinzunehmen haben. Kostenseitig betroffen sind aber natürlich all jene Wirtschaftszweige, die viel Energie verbrauchen und die die gestiegenen Energiepreise nicht an ihre jeweiligen Kunden weitergeben können.

Das sehen wir insbesondere in vielen Bereichen der Industrie wie unter anderem der Papierindustrie, der Chemie, der Metallbearbeitung, da diese auf ihren Absatzmärkten im Wettbewerb mit Anbietern aus Ländern stehen, die von den Energiepreissteigerungen nicht in gleichem Maße betroffen sind - insbesondere den USA und China.

Da die Energiepreise in Deutschland und Europa wohl nie wieder so niedrig sein werden wie vor dem Kriegsausbruch in der Ukraine, kann dies im Extremfall dazu führen, dass die Produktion derartiger Güter hier auch langfristig nicht mehr aufrechterhalten werden kann.