Seit Sommer 2023 steigt die Zahl der Firmen-Insolvenzen in Deutschland. Auch im Januar 2024 setzt sich der Trend fort: Laut Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) waren 1.077 Unternehmen betroffen. Das sei auch eine Folge der Corona-Pandemie. Firmen konnten damals eine Soforthilfe vom Staat erhalten. Das Geld sei dann häufig auch an Betriebe gezahlt worden, die bereits zuvor Schwierigkeiten hatten. Dadurch gingen die Insolvenzzahlen zurück. Firmen, die die Hilfen zurückzahlen müssen, sehen sich mit dieser finanziellen Belastung nun in einer weiterhin angespannten Situation konfrontiert und das überfordere viele schwächere Unternehmen, heißt es in einer Mitteilung des IWH.