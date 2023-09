Stefan Ettelt ist für Firmen so etwas wie der Retter in letzter Not. Der Dresdner Rechtsanwalt begleitet durch Insolvenzen. Derzeit versucht er als Generalbevollmächtigter den Möbelbauer Posa zu erhalten. Ettelt erzählt, die erzgebirgische Möbelfabrik habe in der Corona-Pandemie kaum verkaufen können und Staatshilfen bekommen – als Kredit.

"Der Markt hat sich nicht wieder so erholt wie vor Corona", erklärt Ettelt. "Das bedeutet, diese Umsatzzahlen sind in vielen Branchen gerade in der Möbelbranche nicht unbedingt wieder erreicht worden. Was bedeutet, die Fördermittel konnten nicht zurückgezahlt werden. Also: Es geht nicht allen so wie TUI oder Lufthansa, die das zurückgezahlt haben, sondern gerade die kleineren Betriebe haben es unheimlich schwer, diese Kredite zurückzuzahlen."