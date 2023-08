Statistisches Bundesamt Zahl der Insolvenzen um fast ein Viertel gestiegen

In Deutschland sind die Insolvenzen im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Viertel gestiegen. Grund ist auch die Corona-Pandemie, in der viele Unternehmen von staatlichen Hilfen profitiert hatten. Nun zeigt sich nach Einschätzung des Berufsverbandes der Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands ein Nachholeffekt bei den Insolvenzen. Von einer Insolvenzwelle will man dennoch nicht sprechen.