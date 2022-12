Geflüchtete, die schon eine Arbeit haben, sind oft als Helfer oder Ungelernte untergekommen. Olena ist mit Mutter und Tochter in Parey an der Elbe gestrandet und arbeitet nun in einem Hotel ohne Deutschkenntnisse. "Es war ziemlich einfach. Wir haben vier Wochen Praktikum gemacht. Und dann waren alle zufrieden, auch der Chef. Und es war wichtig, dass diese Arbeit nah zum Haus ist. Und dann haben wir angefangen mit diesem Job."