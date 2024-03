Skeptisch gegenüber Übernahme durch Startups

Zu einer möglichen Übernahme von Meyer Burger durch Startups äußerte sich die Energieökonomin skeptisch. Die verwendete Technologie in Freiberg sei patentgeschützt. "Da kann man nicht einfach mal eben eine Übernahme machen", so Kemfert. Zuletzt hatten das Hamburger Startup 1Komma5° und das Berliner Startup Enpal ihr Interesse an dem sächsischen Werk bekundet.

Werk in Freiberg wird geschlossen

Meyer Burger hatte im Februar angekündigt, die Schließung des Werks in Freiberg vorzubereiten. Der Schweizer Produzent erklärte, die Schließung solle schrittweise erfolgen. In der ersten Märzhälfte werde zunächst die Produktion eingestellt. Die endgültige Schließung solle Ende April in Kraft treten. Zur Begründung hieß es, es gebe in Deutschland noch immer keine Entscheidung über politische Hilfen wegen des Überangebots an billigen Solarmodulen.