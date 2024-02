Das Solarunternehmen Meyer Burger hat angekündigt, sein Werk in Freiberg schrittweise zu schließen. Wie das Schweizer Unternehmen am Freitag mitteilte, soll die Produktion in der ersten Märzhälfte eingestellt werden. Davon verspreche sich das Unternehmen erheblichen Kosteneinsparungen ab April.

Die endgültige Schließung soll den Angaben zufolge dann Ende April in Kraft treten. Der Solarmodulhersteller will stattdessen die Produktion in den USA hochfahren, hieß es. Meyer Burger besitzt mit der Fabrik in Freiberg nach eigenen Angaben den größten Betrieb für Solarmodulproduktion in Europa. Rund 500 Arbeitskräfte seien am Standort Freiberg beschäftigt. Das Unternehmen hatte zuletzt mehrfach eine Schließung des Werks in den Raum gestellt.