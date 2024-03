Der Name lässt vermuten, worum es geht: Mission Zero, also Mission Null, ist die Firma, die in Großbritannien kürzlich damit begonnen hat, CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen und in Flugzeugtreibstoff umzuwandeln. Dazu leiten große Gebläse Umgebungsluft in einem Abscheide-Apparat, in dem mit Hilfe von Lösungsmitteln unter Erhitzung reines CO2 von dieser Luft zu trennen.