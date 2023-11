Bildrechte: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Atemwegserkrankungen Krankheitswelle bringt Pflege und Kitas an Grenzen

Hauptinhalt

21. November 2023, 05:00 Uhr

Bundesweit stecken sich zuletzt wieder deutlich mehr Menschen mit Atemwegserkrankungen an. In Mitteldeutschland hält sich das Infektionsgeschehen zwar noch in Grenzen, aber auch das sorgt in einigen Branche bereits für große Probleme – und die Grippesaison steht erst noch bevor.