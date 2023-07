Im MDV sollen bereits gekaufte Einzelfahrten, Vierertickets sowie Extra- und 24-Stunden-Tickets bis Ende des Jahres anerkannt werden. Wochen- und Monatskarten seien bis zu deren Ablauf gültig, hieß es. Im ZVON können Einzelfahrscheine und Tageskarten zum alten Preis letztmalig am Tag vor der Tarifänderung erworben und entwertet werden. Viererkarten zum alten Preis könnten innerhalb von drei Monaten genutzt werden, wenn mindestens ein Abschnitt der Karte spätestens am 31. Juli entwertet wurde, so der ZVON.