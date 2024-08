In Jena sind aber nicht nur die Mieten vergleichsweise hoch, sondern auch die Gehälter. Das zeigen Daten der Bundesagentur für Arbeit . Rund die Hälfte der Beschäftigten verdient demnach mehr als 3.700 Euro Brutto, das Gehaltsniveau ist unter allen mitteldeutschen Kreisen am höchsten. Für die vielen teuren Wohnungen gibt es also auch genügend Abnehmer.

Schlechter ist das Verhältnis in Erfurt: Hier trifft ein mittleres Gehaltsniveau auf hohe Mieten. Die Stadt hat unter anderem damit zu kämpfen, dass viele Wohnungen an Touristen vermietet werden. In Chemnitz ist das Gehaltsniveau ähnlich wie in Erfurt, die durchschnittlichen Angebotsmieten sind jedoch um rund ein Drittel günstiger. Bei den Chemnitzern dürfte nach der monatlichen Mietüberweisung also mehr Geld übrig bleiben als bei den Erfurtern.