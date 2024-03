Ob und welche Pflegeleistungen im Ausland von der deutschen Pflegekasse bezahlt werden, hänge von verschiedenen Faktoren ab, wie Martin Kilimann, Fachreferent fürs Thema Pflege beim Sozialverband VdK, erklärt. Geht es um die stationäre Pflege in einem Altenheim innerhalb der EU gelte Folgendes: "Die Versicherung beziehungsweise der Träger, in diesem Fall vor Ort, übernimmt die Leistungen und bekommt das durch die Pflegekassen in Deutschland bezahlt. Das ist aber nicht identisch oder nicht gleichzusetzen mit den Leistungen in Deutschland."