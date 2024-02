Die Konjunkturaussichten für dieses Jahr haben sich aus Sicht der Bundesregierung deutlich eingetrübt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will die Wirtschaft deshalb mit einem "Reformbooster" nach vorn bringen. "Es geht um nichts Geringeres, als die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Industriestandorts zu verteidigen", erklärte Habeck am Mittwochnachmittag bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts in Berlin, den das Kabinett zuvor beschlossen hatte. Besonders im Fokus stünden dabei die Eindämmung des Arbeitskräftemangels, der Bürokratieabbau und bessere Rahmenbedingungen für Investitionen.