Warum wehrt sich Europa denn nicht mit Zöllen?

Zum einen, weil wir natürlich auch profitieren. Wir wollen ja möglichst schnell, möglichst viel grünen Strom. Da ist es super, dass China gerade so billig liefert. Zum anderen lehnt die deutsche Industrie Zölle ab. Denn sie hat große Sorgen, dass China dann mit Gegenzöllen reagiert – zum Beispiel auf deutsche Autos oder Maschinen. Diese ließen sich in China dann schlechter verkaufen, weil der Zoll sie ja teurer machen würde. China ist immer noch ein wichtiger Abnehmer unserer Produkte – und die Industrie hat vielleicht ein bisschen zu viel Respekt vor dem chinesischen Riesen und will deswegen keine Zölle.

Ist das klug?

Darüber wird heftig gestritten. China verfolgt offenbar ja eine Strategie: Zuerst kamen die billigen Solarmodule, was nun zur Schließung der deutschen Solarfabriken führt. Inzwischen sorgt sich die Windbranche wegen Billig-Turbinen aus Fernost. China liefert auch billige Elektroautos. Und irgendwann vielleicht auch Maschinen. Die spannende Frage ist: Wie lange will Deutschland, will die EU da zugucken?

Wir rutschen immer stärker in Abhängigkeiten, die wir nicht mehr wollen. Dem kann der Staat begegnen mit einer Industriepolitik, die bestimmte Branchen gezielt unterstützt oder mit Zöllen auf ausländische Waren. Letzteres ist womöglich keine schöne Option für Deutschland, das ja viele Jahre vom freien Welthandel profitiert hat. Aber nichts tun, scheint mir auch keine Option zu sein. Ich persönlich vermisse eine klare Strategie der EU, wie man mit der Flut an Billigimporten umgehen will. Momentan lässt man es weitgehend laufen.