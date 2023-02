Fachkräftekongress Fachkräftemangel trifft den Osten härter als den Westen

Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer beraten am Montag über den Fachkräftemangel. Bei dem Treffen in Schwerin soll über Strategien diskutiert werden, wie Berufnachwuchs gewonnen werden kann. Der Vizechef des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, Oliver Holtemöller, sagte MDR AKTUELL die hohe Zahl der Schulabbrecher sei das Problem. Die Quote sei in den neuen Ländern ungefähr doppelt so hoch wie im Westen.