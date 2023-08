Das Bergbauunternehmen Mibrag darf den Windpark Breunsdorf errichten. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, hat es von der unteren Immissionsschutzbehörde des Landkreises Leipzig die Genehmigung für den Bau auf einer Rekultivierungsfläche des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain erhalten. Es sollen 15 Windenergieanlagen entstehen.



Die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft Mibrag will sich zu einem Energie- und Industriedienstleister entwickeln und in Breunsdorf 100 Millionen Euro investieren. Die Mibrag werde ihr Portfolio an Erneuerbaren Energie konsequent vergrößern, kündigte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Armin Eichholz, an. Darunter sind den Angaben zufolge auch Photovoltaikanlagen.