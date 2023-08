Auslagerung von Kohlegeschäften BUND befürchtet Umgehungsstrategie der Renaturierungskosten

Die Kohlekonzerne LEAG und Mibrag investieren intensiv in erneuerbare Energien. Doch jetzt will der Mutterkonzern EPH das Kohlegeschäft der beiden Konzerne abspalten. Umweltschützer und Grüne befürchten, dass EPH sich seiner CO2-Schleuder entledigen will und so auch die Kosten für die Renaturierung der Tagebaue umgehen will.