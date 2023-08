"Fuel Dumping" und Notlandungen Das Luftfahrtbundesamt dokumentiert, wie viel Kerosin abgelassen worden ist, auf der eigenen Homepage, in welcher Flughöhe das geschah und wo dieses "Fuel Dumping" genannte Verfahren abgehalten wurde. Beim Start dürfen Jets mehr Gewicht tragen als bei der Landung. Bei Vertikalgeschwindigkeiten von 12 Metern pro Sekunde und 300 km/h – würden die großen Flugzeuge mit hohem Gewicht auf die Landebahnen knallen, Fahrwerk und Landebahn beschädigen und im Zweifel wegen des langen Bremsweges über das Ende der Bahn hinausschlittern.



Will ein vollgetankter Flieger also landen, muss er oft vorher Kerosin ablassen. Es gibt eine Studie im Auftrag des Bundesumweltamtes, aus der hervorgeht, dass das Kerosin, das im Notfall versprüht wird, zu großen Teilen in der Atmosphäre verdunstet und von der UV-Strahlung der Sonne zersetzt wird. Ein Teil des Treibstoff-Nebels, würde aber auch zu Boden fallen, allerdings so fein verteilt, dass es keine schweren Auswirkungen auf die Umwelt habe. Je nach Temperatur zwischen vier und 59 Prozent des Treibstoffes erreichen den Boden. Die Erkenntnisse in einer Studie des Umweltbundesamtes beruhen auf Modellrechnungen.