Die Handwerksbetriebe bauten zurzeit alles ein, was verfügbar sei , so Fischer. Doch die Hersteller kämen mit der Produktion nicht hinterher, zum Beispiel weil Elektronik aus China fehle. Er sagt: "Im Augenblick ist das Hauptproblem Lieferschwierigkeiten der Industrie. Die können aktuell nicht so viel Wärmepumpen liefern, wie wir verbauen können und wie viel auch notwendig wären."

Weinhold erklärt: "Die Branche hat sich schon vor längerer Zeit auf ein Marktwachstum von sechs Millionen Wärmepumpen bis 2030 eingerichtet, also es geht schon ganz stark in die Richtung. Und zur Zeit werden in Deutschland unter anderem mehr Produktionsstätten errichtet und alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit der Bedarf auch langfristig gedeckt werden kann. Der allerdings kurzfristige massive Anstieg der Nachfrage und die allgemeinen globalen Engpässe sorgen natürlich für Wartezeiten."