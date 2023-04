Die von Arbeitgebern und Gewerkschaften eingesetzte Schlichtungskommission hat am Samstag einen Kompromissvorschlag gemacht, der mit überwiegender Mehrheit angenommen wurde. Sie schlug einen Mindestbetrag von 200 Euro und eine anschließende Erhöhung um 5,5 Prozent sowie einen Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 3.000 Euro vor, wie die Tarifparteien am Samstag mitteilten.