Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig sieht Sachsen auf einem guten Weg. Die objektive Lage auf dem Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft sei besser als die gefühlte Stimmung. "Wir haben heute eine Beschäftigung auf Rekordniveau. Noch nie haben so viele Menschen in Sachsen gearbeitet", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Landtag. Allein die größeren Investitionen von Unternehmen, dem Bund und dem Land Sachsen machten in den kommenden Jahren mehr als 30 Milliarden Euro aus. "Wir müssen vieles ändern, damit unser Wohlstand erhalten bleibt. Und wir müssen das tun mit klarem Kompass und innerer Haltung", so Dulig weiter.